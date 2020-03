Coronavirus, sportelli di Federconsumatori chiusi al pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In seguito all’emanazione del Dpcm del 9 marzo che istituisce misure di prevenzione uniche per tutto il territorio italiano, la Federconsumatori di Palermo, in ottemperanza alle disposizioni ivi contenute e alle sollecitazioni in tal senso pervenute, adotta da mercoledì una modalità di lavoro in smart working, utilizzando esclusivamente i canali telefonici e telematici, fino a nuova disposizione.

“Attenzione, si potrà continuare a chiamare lo 0916173434 o a scrivere a federconsumatori_pa@libero.it per fissare l’appuntamento con il nostro ufficio legale - puntualizza Lillo Vizzini presidente di Federconsumatori Palermo - Solo che, piuttosto che recarsi al nostro sportello, saranno i legali a chiamare, nel giorno e nell’ora dell’appuntamento fissato il cittadino che ne ha fatto richiesta. Il tutto nel rispetto della massima sicurezza. Gli appuntamenti già fissati presso gli sportelli sono stati riprogrammati in modalità smart working”.

Lo sportello sarà in grado di garantire, con queste nuove modalità, assistenza anche per casi gravi e urgenti (come il distacco della fornitura di gas e/o elettricità, disservizi telefonici). Anche le domande di accesso al Fir (rimborso azionisti banche venete), per il momento, saranno gestite esclusivamente in modalità telematica.

“È particolarmente importante che lo sportello continui ad essere operativo in questi gravi frangenti. Fioccano le richieste di assistenza per i tanti voli programmati da tempo e saltati, mentre alcune compagnie fanno orecchio da mercante alle richieste dei passeggeri di rimborso e/o riprogrammazione dei voli. Ma, soprattutto, resteremo vigili di fronte a possibili e intollerabili speculazioni sui prezzi dei generi di prima necessità. Sono già pervenute alcune segnalazioni. Invitiamo i consumatori a segnalarci, via mail, eventuali speculazioni, in modo da far attivare eventuali verifiche”, conclude Vizzini.