Coronavirus, chiudono i battenti due centri comunali di raccolta dei rifiuti

Chiudono i battenti da lunedì prossimo due Centri comunali di raccolta dei rifiuti a Palermo. Si tratta di quelli di piazzetta della Pace e di via Nicoletti, soppresse anche le postazioni mobili di piazza San Marino, piazza Santa Cristina e via Li Bassi. Lo ha disposto la Rap, l'azienda di igiene ambientale di Palermo, d'intesa con l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza per l'emergenza Covid-19. Rimarranno aperti, dal lunedì al sabato, tranne la domenica esclusivamente i Ccr Oreto (dalle 7 alle 13, da lunedì a sabato) e Picciotti (dalle 13 alle 17, da lunedì a sabato). Nei Ccr che rimarranno aperti non sarà possibile l'utilizzo delle bilance per le pesate delle frazioni domestiche del sistema incentivante come provvedimento nel contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus. Già a partire da questa domenica i Ccr saranno tutti chiusi.

