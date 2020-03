VIDEO | Coronavirus, Lorefice: "Celebreremo senza di voi ma per voi, sacrificio per il bene di tutti"

L'arcivescovo lancia un appello attraverso la pagina Facebook dell'Arcidiocesi per invitare la cittadinanza a mettere in atto le misure disposte dal Governo contro la diffusione del Covid-19: "Anche noi non ci ritroviamo in assemblea liturgica per tutelare la vita di tutti, soprattutto i più vulnerabili"