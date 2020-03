Cgil, Cisl e Uil denunciano: "Troppe violazioni dei decreti e lavoratori a rischio Coronavirus"

"In diversi luoghi di lavoro non si rispettano le direttive dei decreti ministeriali sulla sicurezza dei lavoratori". Lo denunciano Cgil, Cisl, Uil Palermo in una nota. I sindacati hanno chiesto stamattina al prefetto un intervento immediato per monitorare la situazione e adottare le dovute contromisure per garantire la massima tutelai.

"E' più che mai urgente la convocazione di un tavolo permanente - si legge nel documento frimato da Enzo Campo (Cgil), Leonardo La Piana (Cisl) e Gianni Borrelli (Uil) - . A destare grande preoccupazione è il mancato rispetto delle direttive dei decreti del presidente del Consiglio sul contrasto all’epidemia Covid-19 e del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso tra Cgil, Cisl e Uil e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, con il patrocinio del governo".

"Chiediamo – scrivono Enzo Campo, Leonardo La Piana e Gianni Borrelli - di voler convocare con urgenza, anche valutando l’opportunità garantita dalla webconference, un incontro, al fine discutere e approfondire la condizione in cui versa il nostro territorio, con lo scopo di costituire un tavolo permanente finalizzato a coordinare tutte le iniziative e i controlli da mettere in atto per la salvaguardia, la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro”.

I segretari di Cgil, Cisl e Uil chiedono “ particolare attenzione” per le piccole e medie imprese, in modo tale da garantire la piena applicazione delle misure contenute nei citati decreti e accordi. “Chiediamo, altresì – aggiungono Campo, La Piana e Borrelli - di estendere la convocazione alle associazioni datoriali e a tutti gli enti preposti al rispetto delle suddette misure, nei limiti delle competenze di legge in capo a ciascuno di essi”.