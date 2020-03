Coronavirus, secondo caso a Termini Imerese, 80 persone in auto-quarantena

Dopo il 41enne risultato positivo ma senza sintomi a Termini Imerese e posto in quarantena a casa, un nuovo caso di contagio si registra nella cittadina. Si tratta di un pensionato ricoverato in ospedale a Palermo e i cui familiari sono in auto-isolamento a casa. A comunicarlo è il commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti, spiegando che "a oggi i cittadini che hanno dichiarato la quarantena volontaria sono 80 mentre in quarantena obbligatoria sono tre persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto con l'ordinanza firmata ieri il commissario ha imposto una nuova stretta sugli orari di apertura dei negozi e ulteriori raccomandazioni sulla quotidiana disinfezione dei locali utilizzati con prodotti specifici. "Si tratta di ulteriori sacrifici che chiedo a tutti i cittadini nel comune obiettivo di superare l'emergenza", conclude il commissario.