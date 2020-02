Caso sospetto di coronavirus a Palermo, turista di Bergamo ricoverata al Cervello

Una turista di Bergamo, che era in vacanza a Palermo con un gruppo di amici, è stata ricoverata nella tarda serata di ieri all'ospedale Cervello del Capoluogo siciliano per un caso sospetto di coronavirus. La turista, che ha accusato i sintomi del Covid-19, è stata visitata prima in guardia medica e poi trasportata in ospedale per eseguire i tamponi.

La donna, in vacanza in un albergo del centro di Palermo, ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita della guardia medica è stata portata nel nosocomio per l'esame dei tamponi. Ora si attende l'esito dei controlli. Come appreso dall'Adnkronos, l'ultima volta che ha misurato la temperatura, poco prima delle quattro, era di 37.4.

La donna è in isolamento in attesa dei risultati. Per gli amici che viaggiavano con lei sarebbe prevista una quarantena di 14 giorni in albergo. Per loro e per tutti coloro che all'interno dell'albergo hanno avuto contatti col gruppo. Nessuno di loro, compreso il partner della donna, ha accusato sintomi del Coronavirus.

Fonte: Adnkronos