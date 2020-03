Coronavirus, primo caso di contagio a Termini Imerese: marito e moglie in quarantena

Primo caso di contagio a Termini Imerese. Un uomo di 41 anni, palermitano ma residente in provincia, è risultato positivo al tampone faringeo e adesso si trova in quarantena a casa sua insieme alla moglie. A confermarlo è il commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti: “Il test è stato fatto a Palermo e ha deciso di mettersi in quarantena nella sua abitazione. Abbiamo riunito il Centro operativo comunale per studiare le mosse successive”.

Sino a questo momento era sembrata “immune” al virus, ma da oggi anche Termini Imerese dovrà fare i conti con il Covid-19. “La speranza - commenta ancora Lo Presti a PalermoToday - è che tutto si fermi qui e che il fenomeno non si allarghi. Per questo dobbiamo rispettare le disposizioni del decreto e adottare ogni cautela. Sulla scorta delle informazioni fornite all’Asp adesso dovremo cercare di chiarire quali spostamenti abbia fatto nei giorni compresi fra il contagio e il risultato delle analisi. Ma non è facile, qualcosa potrebbe sfuggirgli”.

Sulla base delle sue dichiarazioni adesso il Comune, l’Azienda sanitaria provinciale e le forze dell’ordine dovranno cercare di ricostruire la sua ultima settimana per avvisare i concittadini che potrebbero essere entrati in contatto con lui, disponendo poi l’eventuale sanificazione dei luoghi frequentati recentemente. Il 41enne, spiega ancora Lo Presti (foto allegata), sta bene ed è asintomatico: “Stasera lo chiamerò per fargli sentire la nostra presenza, dobbiamo restare uniti e adottare le cautele del caso”.