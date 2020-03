Coronavirus, due positivi a Montelepre e Balestrate: trema anche Partinico

Due nuovi casi di Coronavirus confermati nel Palermitano. Oggi tramite i social i sindaci di Montelepre e Balestrate hanno comunicato che sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti nei due comuni della provincia. In apprensione anche gli abitanti di Partinico che attendono l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto un loro concittadino.

Montelepre, l'annuncio del Sindaco in diretta

“La notizia del primo contagio a Montelepre è arrivata. C’è una prima cittadina positiva, non è in gravi condizioni - dice il sindaco Maria Riti Crisci durante una diretta social - e non è ricoverata. L’Asp ha cominciato ad attivare la quarantena per i familiari stretti. I tamponi verranno fatti solo in caso di presenza di sintomi”. Con l’occasione il primo cittadino ha voluto ribadire la necessità di rispettare le disposizioni del Governo. “Voglio rassicurarvi dicendo che la signora - continua - si trova a casa dal 3 sera. Sono passati 13 giorni e quindi il rischio di contagio proveniente da lei è molto basso. Se ciascuno di noi, dal decreto del 9 è rimasto a casa e ha mantenuto i comportamenti prudenziali uscendo solo per le necessità, il rischio di allargare il contagio è davvero basso”.

Primo caso anche a Balestrate

Anche un uomo di 65 anni residente a Balestrate è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato in “discrete condizioni di salute” al Cervello di Palermo. “La nostra comunità - afferma il sindaco Vito Rizzo tramite Facebook - sta seguendo con molta attenzione i provvedimenti decisi dal governo, voglio ringraziare forze dell’ordine e protezione civile per il prezioso lavoro svolto. L’unico modo che abbiamo per fermare il virus è restare a casa. Fatelo per ognuno di voi, per i vostri figli, per i vostri cari, per la nostra comunità. Coloro che hanno febbre o altri sintomi sospetti da virus devono assolutamente rimanere a casa e contattare il medico”.

Anche Partinico con il fiato sospeso

Resta da chiarire il terzo caso, quello relativo al comune di Partinico. L’Amministrazione comunale e il personale dell’Asp hanno individuato un soggetto che potenzialmente sarebbe stato esposto al virus, lo hanno posto in isolamento e hanno eseguito il tampone faringeo di cui si attende ora il risultato. In caso di conferma saranno presi provvedimenti per mettere in quarantena i familiari e persone che sarebbero entrate in contatto con questa persona negli ultimi dieci giorni.

Aumenta intanto secondo i dati forniti dalla Regione il numero di contagiati di Coronavirus tra Palermo e provincia. Sono 18 in tutto i pazienti ricoverati. Poco prima delle 13 è arrivato il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (lunedì 16 marzo), in merito all’emergenza pandemia, così come comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale. I tamponi validati dai laboratori regionali e poi inviati all’Istituto superiore di sanità sono 2.653. A Palermo sono ricoverati 18 pazienti sui 95 totali in Sicilia. Complessivamente 20 si trovano in terapia intensiva e 108 sono in isolamento domiciliare. Otto in tutto i guariti, due dei quali a Palermo.