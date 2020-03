Coronavirus, atteso il responso dello Spallanzani sui 3 casi siciliani

Si conoscerà nelle prossime ore l’esito definitivo dei test effettuati dall’istituto Spallanzani di Roma sui tre casi sospetti di coronavirus registrati ieri in Sicilia. Si tratta di tre tamponi, due a Catania e uno a Palermo, risultati positivi alla prima analisi. L’eventuale conferma della positività porterebbe a 10 i casi di covid-19 accertati nell’Isola. A questi infatti si aggiungono i 7 comunicati ieri pomeriggio dal dipartimento di Protezione civile nazionale.

Il nuovo caso sospetto segnalato dal Policlinico di Palermo riguarda un altro componente del gruppo di cui faceva parte la turista bergamasca che la settimana scorsa è risultata la prima persona affetta da coronavirus in Sicilia. Gruppo che prosegue la sua quarantena nell’hotel Mercure nel centro di Palermo. Dei tre casi per i quali si attende il responso, solo uno si trova ricoverato in ospedale nel Catanese, gli altri due non presentano sintomi.