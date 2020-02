Coronavirus, Confintesa: "Momento difficile ma c'è massimo impegno personale sanitario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non posso che complimentarmi per il lavoro svolto dal personale sanitario in tutto l’hinterland palermitano in questi momenti difficili, ma aggiungo anche una piccola precisazione, il mio ed il nostro plauso dovrebbe e deve esserci ogni giorno, poiché il lavoro svolto da tutto il personale sanitario palermitano e siciliano è sempre e costantemente impeccabile, certamente la sanità palermitana ha i suoi punti di possibile miglioramento ma questo a prescindere dalla professionalità ed impegno di tutto il personale sanitario, siano essi medici, infermieri, OSS o soccorritori; anche le istituzioni regionali e provinciali hanno dimostrato un indiscutibile impegno in questo momento difficile per la città di Palermo e la Sicilia tutta", lo dice Domenico Amato, segretario generale Confintesa Palermo.