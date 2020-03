Aumentano i contagi da Coronavirus nel Palermitano: due casi a Cefalù e Bagheria

Aumentano i casi di Coronavirus nel Palermitano. Dopo la donna originaria di Giuliana ricoverata nella notte all’ospedale dei Bianchi di Corleone, sono emersi altri due casi: uno a Cefalù e uno a Bagheria. Nella cittadina normanna il positivo al tampone per il Covid-19 è un carabiniere, mentre a Bagheria si tratta di una persona proveniente da Bologna.

Cefalù

"Mi dispiace dover comunicare - scrive in un post su Facebook il sindaco Rosario Lapunzina - che anche a Cefalù c’è un caso accertato di Covid-19. Riguarda un militare dell’Arma dei carabinieri che, svolgendo servizio presso il comando provinciale di Palermo, in quel luogo ha avuto contatti con un collega già positivo al virus. Preciso che il soggetto in questione, prestando servizio nel capoluogo, non ha avuto alcun rapporto con i carabinieri della Compagnia di Cefalù".

Il militare secondo quanto rende noto il sindaco "si trova in isolamento presso la sua abitazione ed è in buone condizioni di salute. Sono in corso accertamenti sui familiari e per escludere l’eventualità che si siano verificati contatti con altre persone".

Solo lo scorso 7 marzo era emerso il caso di un carabiniere ricoverato proprio per il Coronavirus. E il giorno dopo anche la moglie, sempre dell'Arma, è risultata posiitiva.

Lapunzina invita "la cittadinanza a mantenere comportamenti improntati alla massima cautela, rispettando scrupolosamente le prescrizioni impartite attraverso i provvedimenti delle Autorità competenti".

Bagheria

Anche per Bagheria la conferma arriva dal primo cittadino Filippo Maria Tripoli. "Stamani - dice - ho ricevuto una telefonata dal direttore del dipartimento istituto ortopedico Rizzoli, con sede a Villa Santa Teresa, a Bagheria. Il dottor Ennio Rustico mi annunciava di un paziente ospite della struttura che ha contratto il Coronavirus".

Il paziente positivo al Covid-19 è entrato nella struttura lunedì 9 marzo, dove era già stato in cura nei mesi precedenti. Arrivava da Bologna e aveva mostrato una polmonite interstiziale, tra i sintomi del coronavirus. "Subito gli operatori, medici, e operatori sanitari, hanno attivato tutte le procedure del caso – spiega il sindaco – è stata eseguita una tac e poi un tampone. Il paziente, risultato positivo al virus, è stato trasportato in autoambulanza, d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Il dipartimento bagherese del Rizzoli ha attivato le procedure del protocollo per i sanitari che sono entrati in contatto con il paziente".

"Volevo rasserenare tutta la città – sottolinea Tripoli - al momento l’unico caso che si è verificato è questo di un cittadino non bagherese. Vi terrò costantemente informativi ma vi prego di rispettare le regole disposte dal governo per il contenimento del Coronavirus. Si implementeranno i controlli e si procederà come prevede la legge. A tutti quei cittadini che vedo passeggiare per casa tranquillamente o fermarsi a giocare a carte, l’invito è a stare a casa, uscire esclusivamente per necessità e per lavoro".



Secondo i dati forniti oggi dalla Regione dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.