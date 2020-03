Coronavirus, consegna droga a domicilio a un'amica incinta: denunciata

Consegnava la droga a domicilio a un'amica incinta. Succede anche questo ai tempi del Coronavirus. I carabinieri della compagnia di Santa Cristina Gela nel corso di servizi di controllo del territorio, finalizzati anche alla verifica del rispetto della normativa riguardante l’emergenza sanitaria, hanno denunciato una ragazza di 25 anni responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. E' successo ieri mattina.

"I carabinieri - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - hanno sorpreso la ragazza mentre viaggiava a bordo della propria auto. Dai controlli è emerso che era in possesso di pochi grammi di marijuana e hashish. La 25enne è stata trovata in un comune lontano da quello di residenza (cosa vietata in questo periodo) e dai riscontri è emerso che stava effettuando lo spostamento per consegnare sostanza stupefacente ad un’amica in stato di gravidanza". La ragazza è stata denunciata anche per la violazione dell’articolo 650 del Codice penale.