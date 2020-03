Primo palermitano positivo al Coronavirus, carabiniere ricoverato al Civico

Primo palermitano positivo al Coronavirus. Si tratta di un carabiniere in servizio al Comando provinciale e che si trova ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Civico. Il militare era recentemente rientrato dalla zona del Nord Italia dopo una breve vacanza in Trentino. Quindi il ritorno a Palermo passando per l’aeroporto di Verona.

Il giorno successivo, dopo aver comunicato ai suoi superiori dov’era stato, il carabiniere è stato invitato a mettersi in quarantena precauzionale volontaria nonostante all’arrivo nell’Isola le sue condizioni fisiche fossero buone. Qualche giorno dopo però ha iniziato ad accusare alcuni lievi sintomi febbrili.

Il carabiniere si è messo in contatto con il medico curante e il numero verde ed è stato invitato a restare in quarantena e non allarmarsi, sino a quando non avesse iniziato a manifestare qualche difficoltà respiratoria. Il tampone faringeo al quale è stato sottoposto ha fornito la conferma: era positivo al Covid-19.

Il militare è stato quindi trasferito e ricoverato in isolamento al Civico. Ora si trova nel reparto di Terapia intensiva in discrete condizioni generali, senza febbre e non intubato. A scopo precauzionale i colleghi che hanno avuto contatti con lui nelle poche ore trascorse il giorno successivo al suo rientro a Palermo sono stati invitati ad auto isolarsi nelle proprie abitazioni. Il Comando provinciale ha inoltre disposto una sanificazione dei locali.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti con il bollettino delle 12 a cura dall'assessorato regionale alla Salute. Intanto dall'ospedale Cervello rendono noto che restano invariate le condizioni della turista bergamasca ricoverata nel reparto di Malattie infettive. Anche oggi "è

apiretica (senza febbre) e in buone condizioni generali".