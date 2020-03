Il Coronavirus ferma la cultura, spettacoli sospesi al Teatro Massimo e Biondo

Dopo le scuole anche la cultura si ferma. A seguito delle drastiche misure prese dal Governo per contenere l'epidemia del Coronavirus, i teatri palermitani annunciano la sospensione delle loro attività fino al 3 aprile.

Al Teatro Massimo cancellati 7 spettacoli

"In ottemperanza al decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus - si legge in una nota - la Fondazione Teatro Massimo di Palermo comunica la cancellazione di tutti gli spettacoli e incontri pubblici da giovedì 5 marzo al 3 aprile 2020: Invito all’ascolto (12 marzo); Vi racconto l’Opera (13 marzo); Nabucco (13-21 marzo); Bambini all’Opera (15 marzo); Le allegre comari di Falstaff (18-21 marzo); La cambiale di matrimonio (27 marzo - 3 aprile); Coppelia (31 marzo - 3 aprile). Inoltre è stato disposto per venerdì 6 e sabato 7 marzo un intervento straordinario di sanificazione del Teatro e degli uffici che pertanto rimarranno chiusi nei prossimi due giorni. Gli abbonati e gli spettatori saranno informati a breve in merito alle modalità di rimborso dei biglietti. Da domenica 8 marzo saranno nuovamente disponibili le visite guidate organizzate, per piccoli gruppi secondo le linee guida del decreto ministeriale. Per altre informazioni, a partire da lunedì 9 marzo, si potrà scrivere a marketing@teatromassimo.it o contattare il numero 091 6053218, dalle 9.00 alle 17.00. Altre informazioni saranno diffuse sul sito www.teatromassimo.it e sui social media del Teatro".

Sipario abbassato anche al Biondo

Anche il Teatro Biondo di Palermo comunica che "in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, riguardante le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, le attività di spettacolo sono sospese fino al 3 aprile 2020.

Il prima possibile saranno comunicate le modalità di recupero o di sostituzione degli spettacoli".

Musei e Giornata dei beni culturali

Il presidente della Regione ha deciso che "le attività convegnistiche o congressuali, le iniziative e gli eventi, nei luoghi di cultura siciliani, che comportino un affollamento di persone, tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza, sono sospese e differite a data da destinarsi". Il governatore ha, inoltre, disposto il rinvio per quest’anno della “Giornata dei Beni culturali siciliani” dedicata a Sebastiano Tusa, originariamente prevista per il 10 marzo. Annullato anche il tradizionale ingresso gratuito ai siti della cultura per l’8 marzo, “Giornata internazionale della donna”. I responsabili degli uffici periferici dei Beni culturali potranno adottare ogni “prudenziale e più restrittiva azione eventualmente determinata dalle contingenze locali”.

Amici della musica, annullati i concerti fino al 3 aprile

L’Associazione Siciliana Amici della Musica comunica che "i concerti previsti in cartellone sono annullati fino al 3 aprile 2020. Ci scusiamo per il disagio con i nostri abbonati e ci riserviamo di comunicare eventuali date di sostituzione dei concerti annullati".

Si ferma Palermo Classica

Si ferma anche l'attività del festival pianistico Palermo Classica all'ex chiesa di San Mattia, a Palermo. dopo l'annullamento del concerto della pianista tedesca Sina Kloke, domenica scorsa, salteranno - seguendo le direttive ministeriali del decreto contro il propagarsi del CoronaVirus - i concerti del pianista palermitano Alberto Chines (domenica prossima, 7 marzo), della pianista sudcoreana Ann Soo-Jung (15 marzo), della russa Olga Kirpicheva (22 marzo), e del pianista lettone Anton Rosputko (29 marzo). La stagione dovrebbe riprendere - salvo ulteriori direttive - domenica 5 aprile con il concerto del pianista francese Antoine de Grolée che si dedicherà alla “Partita n. 2 BWV 826” di Bach, alla “Sonata n.14 K457” di Mozart, e alla singolare “Suite da concerto di Pierino e il Lupo” nella trascrizione pianistica di Tatiana Nikolaieva. L'intenzione è di recuperare tutte le date saltate alla fine della stagione, dal 19 aprile in poi. Nel caso in cui il pianista non fosse disponibile per altri impegni, verranno comunicate sostituzioni o modalità di rimborso.

Stop eventi a Palazzo delle Aquile

Dal Comune fanno sapere invece che "la Presidenza del Consiglio comunale in data odierna ha sospeso tutti gli eventi autorizzati e, fino al 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni ministeriali, non autorizzerà l'utilizzo dell'Atrio Monumentale, dell'Aula Mauro Rostagno e di Sala delle Lapidi".

Stop alle attività del Goethe-Institut

Anche il Goethe-Institut sospende la propria attività culturale pubblica fino al 3 aprile. La proiezione del film “Egon Schiele: Tod und Mädchen” prevista per martedì 10 marzo presso il Cinema De Seta è rinviata a martedì 5 maggio, alle 17.30. Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione via email: info-palermo@goethe.de e telefonicamente.