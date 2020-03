Camionista positivo al Coronavirus: niente posti in ospedale, paziente trasferito a Caltagirone

Nuovi casi di Coronavirus a Palermo. Nella notte appena trascorsa, nella tenda di pre-triage del Cervello, tampone positivo per un uomo di 55 anni: si tratta di un camionista giunto ieri sera in ospedale con un principio di polmonite. Nel Palermitano però sono già stati esauriti tutti i posti letto di Malattie infettive a pressione negativa e così l'uomo è partito con un'ambulanza dotata di barella di biocontenimento verso l'ospedale di Caltagirone.

Appena giunto alla tenda pre-triage e identificato come caso sospetto, è stato eseguito il tampone. Positivo il risultato. Il medico dell'ambulanza ha chiesto di fare la Tac che ha evidenziato focolai polmonari. Dottore e tecnico di Radiologia hanno indossato i dispositivi di sicurezza per eseguire l'esame. La sala Tac - chiusa per essere disinfettata - riaprirà a breve.

Da ieri, nel reparto di Malattie Infettive del Cervello è ricoverata un'altra paziente risultata positiva ai test del Coronavirus. Lo comunica l'ospedale nel suo consueto bollettino. "Invariate - si legge ancora - le condizioni della paziente ricoverata nel medesimo reparto, proveniente dal Bergamasco. La donna è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali".