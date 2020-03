Un call center per le prestazioni ambulatoriali a Villa Sofia-Cervello

Da domani all’Azienda Villa Sofia Cervello si potranno prenotare le prestazioni ambulatoriali attraverso un apposito call center. Un’iniziativa temporanea che nasce nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna che l’Azienda si è data in questi giorni per fronteggiare l’emergenza Covid 19, in seguito alle indicazioni previste a livello nazionale e regionale. Chiamando il numero verde 800178060 si potranno prenotare le prestazioni urgenti (U – entro 72 ore) e quelle brevi (B – entro 10 giorni). E’ possibile prenotare dal lunedì al venerdì alle 8,30 alle 13,30 ed anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30. Sono invece sospese, in linea con le indicazioni dell’Assessorato regionale alla salute, le prestazioni ambulatoriali differite e programmate. Oltre alle prenotazioni per prestazioni ambulatoriali urgenti e brevi sono garantite le terapie salvavita.