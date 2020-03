Coronavirus, al buio la strada d'accesso al Cervello: scatta intervento "lampo"

Gli operatori di Amg Energia hanno ripristinato oggi, con un intervento definito "in somma urgenza", il funzionamento dell’impianto di illuminazione di via Trabucco, dove si trova l’ospedale Cervello, presidio ospedaliero di riferimento per l’emergenza Covid-19. Ieri sera (giovedì 19 marzo) si è verificato un guasto nella cabina di pubblica illuminazione “Cep”. Questo ha determinato lo spegnimento del circuito “Cruillas-Trabucco” che alimenta, fra le altre strade, anche l’illuminazione di via Trabucco, strada di accesso all’ospedale Cervello.

“Abbiamo predisposto immediatamente un intervento in somma urgenza – sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera – che ha permesso la riattivazione dei punti luce di via Trabucco. In questo momento la priorità è assicurare luce e sicurezza alla zona dell’ospedale Cervello, in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus, come agli altri ospedali della città e alle altre situazioni sensibili. Abbiamo dirottato le nostre squadre sugli interventi più urgenti, in particolare nelle zone che, a causa di guasti, restano prive di illuminazione”.

L’intervento avviato in mattinata e appena concluso, garantisce nell’immediato il funzionamento dell’impianto di illuminazione di via Trabucco; successivamente si lavorerà alla riparazione del dispositivo guasto in cabina. Il funzionamento del circuito verrà tenuto sotto controllo stasera, così come quello di cabina “Nuova” che alimenta un altro tratto dell’illuminazione all’ingresso dell’ospedale Cervello. Un altro intervento urgente è in corso nella zona di via Pitré, dove è tornato in funzione il circuito che alimenta le strade limitrofe a via Cappuccini (80 punti luce): si lavora al ripristino di altri 80 punti luce nella zona di via Umberto Maddalena. Lavori urgenti in via definizione anche a Mondello, per la riparazione di 80 punti luce nella zona compresa fra via Palinuro e via Cavarretta.