Brancaccio, se ne fregano del Coronavirus: in 6 sorpresi mentre bevono e mangiano attorno a un tavolo

Delle regole imposte per contenere il contagio del Coronavirus se ne stavano fregando. E più o meno lo avrebbero anche dichiarato quando si sono trovati di fronte i poliziotti. Che hanno così proceduto al sequestro di un locale per la somministrazione di alimenti e bevande in vicolo Nuccio nel quartiere Brancaccio. "Un locale - hanno spiegato dalla questura - che era aperto al pubblico e al cui interno si trovavano alcune persone, che stavano consumando insieme cibo e bevande, nonostante le misure a tutela della sanità pubblica in atto".

Al controllo e al sequestro del locale hanno proceduto i poliziotti del commissariato Brancaccio. Gli agenti, domenica mattina, transitando in vicolo Nuccio hanno scorto un magazzino con Ia saracinesca alzata e all'interno sei uomini intenti a discutere tra di loro, seduti attorno a un tavolo, con cibo e bottiglie di bibite tra le mani. Nel corso del controllo effettuato dai poliziotti, gli uomini hanno dichiarato di essersi riuniti per trascorrere del tempo insieme, pur essendo a conoscenza delle misure adottate dal Governo per il contenimeno dei contagi da Covid-19.

"Tra di loro - spiegano dalla polizia - c'era anche il titolare dell’attività, che dagli accertamenti è risultata non avere i prescritti titoli autorizzatori comunali e sanitari per Ia produzione, la trasformazione e la somministrazione di alimenti. All'interno del locale erano conservate numerose bottiglie di bevande varie, tre frigoriferi, un quaderno contenente i prezzi dei prodotti, una cassettina in legno con dentro denaro e altri oggetti.

Alla luce di quanto accertato gli agenti hanno proceduto al sequestro del locale e di quanto c'era al suo interno, elevando le previste sanzioni amministrative a carico del titolare. Al contempo, tanto il titolare quanto i clienti presenti sono stati sanzionati anche per la violazione delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica in atto.



