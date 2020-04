Borgo Nuovo e Danisinni, associazione nazionale funzionari polizia consegna buoni spesa

In questi giorni di emergenza nazionale causata dal Coronavirus dirigenti e commissari della polizia sono impegnati senza sosta a far rispettare le regole necessarie per superare la grave crisi innescata dalla pandemia. "Oggi, tuttavia, alla vigilia della domenica delle Palme, ci è sembrato giusto dedicare un po' del nostro tempo per manifestare solidarietà e vicinanza alle persone che più soffrono per le gravi conseguenze economiche causate dal blocco delle attività produttive", dicono dalla sezione di Palermo dell’Associazione nazionale funzionari polizia. E nel pomeriggio l'associazione ha consegnato a due sacerdoti, Padre Antonio Garau e Fra Mauro Billetta, 80 buoni spesa per un valore di tremila euro da distribuire nei quartieri Borgo nuovo e Danisinni. "I buoni - si legge in una nota - andranno alle famiglie bisognose con bambini che frequentano le parrocchie di San Paolo Apostolo e Sant'Agnese Vergine e Martire.

