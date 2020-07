Coronavirus, in Sicilia situazione sotto controllo: riscontrato un solo nuovo contagio

Un nuovo caso di contagio e un paziente dimesso dall'ospedale. Resta stabile e in apparenza tranquilla la situazione in Sicilia sul fronte Coronavirus. Nelle ultime 24 ore - secondo quanto comunicato dal bollettino giornaliero del ministero della Salute - i laboratori dell'Isola hanno analizzato 2.612 tamponi. Gli attuali positivi restano 128, sei sono in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 122 in isolamento domiciliare. Non ci sono nuovi guariti e nemmeno decessi. I casi totali salgono a 3.098.

La situazione in Italia

Sono 229 i nuovi casi di contagio da coronavirus di cui ben 119 sono registrati in Lombardia, mentre i contagi importati dal Bangladesh fanno schizzare a 28 i nuovi casi rilevati nel Lazio. Sette le regioni a "zero contagi" secondo il bollettino coronavirus di oggi giovedì 9 luglio 2020 con il dettaglio dei dati del ministero della Salute sui nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati (apri pdf). L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri mercoledì 8 luglio evidenziava la sostanziale stabilità del trend dei nuovi casi (193 ieri contro i 138 di martedì e i 208 di lunedì), così come dei decessi (ieri 15 contro i 30 di martedì).

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 9 luglio 2020

Attualmente positivi: 13.459

Deceduti: 34.926 (+12)

Dimessi/Guariti: 193.978 (+338, +0,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (-2, -2,8%)

Tamponi: 5.806.668 (+52.552)

Totale casi: 242.363 (+229, +0,1%)