Coronavirus: in Sicilia due nuovi casi di contagio, i ricoverati restano meno di 40

Sono due i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sicilia. Questo quanto emerge dal bollettino diramato dalla Protezione civile, perchè la Regione da oggi non fornisce più il consueto resoconto giornaliero ma farà un aggiornamento ogni due giorni (escluso il weekend). Segno che l'emergenza è agli sgoccioli? Si spera.

Intanto oggi sull'Isola si registrano 0 decessi, e due guariti. Quindi al momento le 853 persone attualmente malate sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (-1), 39 ricoverati con sintomi (-1), 808 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 278, i guariti 2323 (+2). Oggi sono state testate 2386 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,08%.

Invece è stato reso noto solo oggi che lo scorso 31 maggio un uomo di 70 anni è morto per il Covid a Termini Imerese. Era ricoverato da marzo in terapia intensiva ed era tenuto in coma farmacologico. Anche la madre dell'uomo, che ha 97 anni, era stata contagiata ma è guarita. A Termini Imerese è il secondo caso mortale della pandemia. Attualmente nella cittadina ci sono 66 persone in isolamento volontario.