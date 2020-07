Coronavirus, in Sicilia un nuovo contagio: non ci sono più ricoverati in terapia intensiva

In Sicilia non ci sono più malati di Coronavirus ricoverati in terapia intensiva: questa la buona notizia che emerge dal bollettino di oggi (7 luglio) reso noto dal ministero della Salute. I pazienti in ospedale restano invece 12, mentre c'è da registrare un nuovo contagio su 2.607 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Non si registrano nuovi decessi (il numero delle vittime è fermo a 282 da qualche giorno) e in totale i casi registrati dall'inizio epidemia salgono a quota 3.096. Il numero degli attuali positivi è di 140, le persone in isolamento domiciliare sono 128.

La situazione in Italia

L'Italia si trova alle prese con numerosi focolai che sottolineano una recrudescenza dell'epidemia di Covid-19. Il bollettino del Coronavirus odierno del ministero della Salute evidenzia un calo dei nuovi casi rispetto a ieri (138 contro 208), mentre purtroppo segnala un balzo dei decessi: sono 30 le persone con diagnosi di coronavirus morte nelle ultime 24 ore.

Tuttavia nuovi casi di Coronavirus sono stati segnalati dalla sorveglianza epidemiologica istituita dalle aziende sanitarie delle singole regioni successivamente alla comunicazione dei dati al ministero della salute. L'ultimo bollettino del ministero della salute riferito alla giornata di lunedì 6 luglio segnalava, a fronte di un ridottissimo numero di tamponi, 208 nuovi contagiati di cui ben 111 segnalati dalla Lombardia. Oggi sostanzialmente questi dati si dimezzano a fronte di un notevole decremento dei tamponi effettuati. Tuttavia se ieri nove regioni non segnalavano nuovi casi, oggi scendo a sette le regioni a "incremento zero". Stabile l'affollamento nei reparti di terapia intensiva (70 pazienti) e dei pazienti ricoverati negli ospedali (940).