Coronavirus, un nuovo caso in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso

Un nuovo caso in 24 ore, con il numero dei pazienti attualmente affetti da Covid-19 in tutta la Sicilia che arriva a 139. Ecco la situazione della pandemia nell'Isola secondo i dati del ministero della Salute (aggiornati alle 17 di oggi).

Nel dettaglio i ricoverati con sintomi sono 14 (uno in più di ieri ndr), restano solamente due quelli in Terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare restano 123, come ieri. I dimessi-guariti sono fermi a quota 2.674. Nessun nuovo decesso (restano 282 in totale). Solo 966 i nuovi tamponi esaminati.

La situazione nazionale

Guardando allo Stivale, a fronte di un ridottissimo numero di tamponi (22.166, record negativo da fine marzo) oggi si segnalano 208 nuovi contagiati di cui ben 111 segnalati da Regione Lombardia. Nove le regioni che non segnalano invece nuovi casi. Otto i nuovi decessi (3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Sardegna, 1 in Alto Adige) stabili rispetto a ieri come sostanzialmente stabile è l'affollamento nei reparti di terapia intensiva.