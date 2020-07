Coronavirus: nessun nuovo contagiato, ma i tamponi eseguiti sono la metà di ieri

Nessun nuovo contagio da Coronavirus in Sicilia su 1.369 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: meno della metà di quelli processati ieri. Resta invariato il bilancio dei morti, 282 dall'inizio dell'epidemia, così come il numero degli attuali positivi: 138.

E’ quanto risulta dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. In base ai dati forniti dalla Regione, il numero totale dei casi resta 3.094 . Calano nell'Isola le persone ricoverate: 13 (rispetto alle 15 registrate ieri), di cui 2 sempre in terapia intensiva. I due dimessi sono tornati a casa, tant'è che i soggetti in isolamento sono passati da 121 a 123. Stabile il dato dei guariti: 2.674 in totale.

La situazione in Italia

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono morte 7 persone: un dato più alto soltanto ai 6 registrati il 29 giugno scorso. Da notare che i decessi si sono verificati soltanto in due Regioni: 6 in Lombardia e uno in Emilia Romagna. Migliora anche il dato sui nuovi contagati che, dopo cinque giorni di aumenti, scendono sotto la soglia di 200, fermandosi a 192.