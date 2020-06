Coronavirus, un solo nuovo contagio: Sicilia penultima in Italia per tasso di mortalità

Un solo nuovo contagio e nessun decesso. Per il resto la situazione Coronavirus sull'Isola resta sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Ancora un buon numero di tamponi processati (+2.771) mentre sono appena otto i guariti. Sette in meno invece gli attuali malati, restano 60 i pazienti ricoverati in ospedale.

Questo il quadro fornito dalla Protezione civile aggiornato alle 15 di oggi: dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 160.639 su 136.155 persone: di queste sono risultate positive 3.448, mentre attualmente sono ancora contagiate 872 persone (-7), 2.300 sono guarite e 276 decedute. Degli attuali 872 positivi, 60 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (0) - mentre 812 (-4) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Palermo, 262 (15, 281, 37); Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Catania, 402 (22, 570, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 126 (20, 382, 57); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 2 (1, 220, 29); Trapani, 16 (0, 120, 5).

Sicilia penultima in Italia per tasso di mortalità

La Sicilia è al penultimo posto in Italia per tasso di mortalità nei primi quattro mesi di quest’anno a causa del Covid-19. In fondo c'è la Basilicata. Su 16.795 decessi, il 4,2% è stato dovuto al virus. Il dato emerge dal rapporto dell’Istat di ieri, sulla base del registro di sorveglianza Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità. Il campione analizzato si riferisce all’83,3% dei comuni siciliani e all’87,9% della popolazione residente. Le due regioni, tra le altre cose, hanno registrato numeri molto incoraggianti negli ultimi giorni.

