Coronavirus: un nuovo contagiato in Sicilia, "falso positivo" il caso registrato a Partinico

Un nuovo contagiato da Coronavirus, che fa salire a 130 il numero degli attuali positivi in Sicilia. E una novità che riguarda il caso di Covid registrato all'ospedale di Partinico: l'uomo - già trasferito al Civivo di Palermo - è stato sottoposto ad un quarto tampone, che avrebbe avuto esito negativo. Potrebbe quindi trattarsi di un caso di "falso positivo". Dei primi tre tamponi, due erano risultati "non interpretabili" e il terzo positivo.

In base a quanto comunicato dalla Regione alla Protezione civile, il numero totale dei casi sale a 3.077 (329 scoperti con attività di screening diagnostico). In Sicilia rimangono ricoverate 20 persone, di cui 4 in terapia intensiva; mentre sono 106 le persone in isolamento. Sono 2.348 invece i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.