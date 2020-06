Coronavirus, nelle ultime 24 ore un nuovo contagiato e ancora zero decessi

Nelle ultime 24 ore un nuovo contagiato e ancora zero decessi. E' quello che emerge dall'aggiornamento di oggi sul fronte Coronavirus in Sicilia. Gli attuali positivi - come è stato reso noto dalla Regione alla Protezione civile - attualmente nell'Isola sono dunque 132. Non sono stati conteggiati i migranti a bordo della nave-quarantena a Porto Empedocle. Ventidue persone rimangono ricoverate, di cui cinque in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.344 i tamponi eseguiti.

Il bollettino di oggi in Italia

Sono 30 i decessi a causa del Covid 19 nelle ultime 24 ore nell'intera Penisola e 190 i nuovi casi, un dato in leggera crescita rispetto a quello di ieri, quando i morti erano stati 18 e contagi 122. Lo rivelano i dati aggiornati della Protezione civile con il riepilogo sulla situazione epidemiologica in Italia. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 239.410.

Il numero totale di attualmente positivi è di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri. 1.610 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri, mentre 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.