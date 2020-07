Sette nuovi contagiati dal Covid in Sicilia, Lamorgese: "Tamponi per tutti i migranti"

Sette nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, così recita il bollettino emanato dal ministro della Salute del 22 luglio. Dalla Regione fanno sapere che sei sono nella provincia di Catania (di questi 5 nell'hinterland etneo) e uno in provincia di Siracusa: tutti stanno bene e sono asintomatici. Sull'Isola restano 10 i malati Covid ricoverati in ospedale, di questi 3 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Non ci sono nuovi decessi e si registrano due persone guarite, 2.675 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 161, di cui 148 in isolamento domiciliare.

Il ministro: tamponi per tutti i migranti

Tamponi per tutti i migranti che sbarcano in Sicilia. Lo ha garantito il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera sottolineando che da parte del governo c'è la "massima e costante attenzione per la salute dei cittadini". Il ministro ha spiegato che "con la regione Sicilia si sta lavorando per assicurare l'effettuazione dei tamponi a tutti gli stranieri che sbarcano e analoga procedura verrà adottata a tutti coloro che arrivano anche nelle altre regioni". Il titolare del Viminale ha poi affermato che si sta lavorando per avere altre due navi dove consentire ai migranti che risultino positivi di effettuare la quarantena e che ad oggi sono 163 i migranti sbarcati in Italia risultati positivi al Covid, tutti posti in quarantena in località in cui "sono garantite le misure di vigilanza" con l'Esercito e le forze di polizia.

La situazione in Italia

Sono 282 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella consueta sintesi del Ministero della Salute: un dato più che raddoppiato rispetto al calo dei contagiati registrati negli ultimi giorni. Il resoconto delle regioni conteggia anche oggi il decesso di alcuni pazienti testati positivamente all'infezione da Sars-Cov-2: si tratta di 9 decessi confermati nelle ultime 24 ore. Una buona notizia arriva dagli ospedali dove si registra anche oggi un calo nei ricoveri e anche dei posti occupati in terapia intensiva.

Attualmente positivi: 12.322

Deceduti: 35.082 (+9)

Dimessi/Guariti: 197.628 (+197, +0,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 48 (-1, -2%)

Tamponi: 6.354.730 (+49.318)

Totale casi: 245.032 (+282, +0,11%)

