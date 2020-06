Coronavirus, in Sicilia nessun nuovo caso: Palermo diventa la provincia con più positivi

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Guardando però la suddivisione dei casi per provincia emerge una novità: la Palermo - secondo i dati forniti dalla Regione - è la provincia dove al momento ci sono più attuali positivi: 69. Contro i 23 di Messina e i 17 di Catania.

Nell'Isola - recita il bollettino emesso a livello nazionale che traccia le differenze di giorno in giorno - sono 20 i ricoverati con sintomi e sei sono in terapia intensiva mentre 115 persone si trovano in isolamento domiciliare. Non si registrano neppure nuovi decessi (fermi a 280) e i casi totali dall'inizio della pandemia restano 3.072.

Numeri confermati anche nel quadro riepilogativo della Regione (ma riferito agli ultimi tre giorni, ovvero 20-22 giugno) aggiornato alle 17 di oggi. Nel report di Palazzo d'Orleans si legge che "dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone: di queste sono risultate positive 3.072 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute (0). Degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (+1) - mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare".

Nel dettaglio ecco la divisione per provincia: Agrigento, 4 (0 ricoverati, 130 guariti e 1 deceduto nei presidi ospedalieri della provincia);

Caltanissetta, 7 (1, 167, 11); Catania, 17 (9, 659, 101); Enna, 7 (0, 402, 29); Messina, 23 (9, 390, 59); Palermo, 69 (7, 391, 38); Ragusa, 2 (0, 78, 7); Siracusa, 7 (0, 284, 29); Trapani, 5 (0, 126, 5).

