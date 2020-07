Coronavirus, in Sicilia 4 nuovi casi: dopo settimane sale il numero dei ricoverati

Sono quattro in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia e il numero dei ricoverati - in discesa da settimane - torna a salire passando da 6 a 9 (nessuno in terapia intensiva). I nuovi contagi sono tre in provincia di Catania e uno in quella di Palermo. Questo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 17 luglio. In totale i casi sull'Isola salgono dunque 3.136, mentre sono 2.400 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 158, di questi 149 si trovano in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso, in totale il numero dei morti resta di 283.

Escort positiva, allarme nel Ragusano

Una escort di origine peruviana è risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata nell’ospedale di Foligno (Perugia), dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragusano dove aveva preso in affitto un monolocale per il ricevimento di diversi clienti su appuntamento. Poi la donna si era trasferita in Umbria, dove si è sentita male. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno. “Se qualcuno a Modica avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna – si sottolinea dall’Azienda sanitaria provinciale – è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi”.

La situazione in Italia

Secondo il monitoraggio del ministero della Salute in Italia dall'inizio dell'emergenza si registrano 243.967 casi di contagio da Coronavirus (+233 rispetto a ieri) e 35.028 morti positivi di Covid-19 (+11 rispetto a ieri). In lieve calo il numero degli attualmente positivi 12.456 (-12).

Attualmente positivi: 12.456

Deceduti: 35.028 (+11)

Dimessi/Guariti: 196.483 (+237)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 50 (-3)

Ricoverati: 771 (+21)

In Isolamento: 11.635 11.670 (-35)

Tamponi: 6.154.259 su 3.692.257 persone (+50.767 tamponi)

Totale casi: 243.967 (+233)