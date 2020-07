Coronavirus, 17 nuovi casi in Sicilia: 14 sono i migranti di Pozzallo

Sono 17 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: 14 sono i migranti pakistani contagiati a Pozzallo. I contagi "locali" sono quindi 3. In totale i contagiati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3.132, mentre le vittime restano 283 (nessuna nell'ultimo giorno). E' quanto si evince dai dati pubblicati sul sito della Protezione civile.

Sono 154 gli attualmente positivi, mentre i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 2.083 (243.047 in totale). Salgono a sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come negli ultimi nove giorni. In 148 si trovano in isolamento domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione nel resto d'Italia

In Italia sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230).