Coronavirus, in Sicilia tre contagi nelle ultime 72 ore: tamponi su oltre 150 mila persone

Situazione Coronavirus stabile e sotto controllo in Sicilia: si viaggia alla media di un contagio al giorno, almeno secondo i dati forniti dalla Regione relativi alle ultime 72 ore. L'emergenza sembra ormai alle spalle. Secondo quanto comunicato dall'unità di crisi sui 4.094 tamponi processati tra il 13 e il 15 giugno sono i tre i casi di positività riscontrati e si registrano 38 guariti. C'è però un nuovo decesso e un paziente in più in terapia intensiva.

Passiamo al quadro riepilogativo generale: dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 180.327 su 150.982 persone: di queste sono risultate positive 3.458, mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-36 rispetto a venerdì 12), 2.373 sono guarite e 280 decedute.

Degli attuali positivi, 34 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 4 in terapia intensiva (+1) - mentre 771 (-33) sono in isolamento domiciliare.

La situzione nelle nove province

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Palermo, 217 (9, 328, 38); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (11, 578, 101); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (12, 387, 59); Ragusa, 7 (0, 84, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).

Uomo positivo fermato a passeggio a Ballarò

Positivo al Coronavirus e fermato mentre passeggiava per i vicoli di Ballarò. Un uomo è stato fermato dalla polizia tra i vicoli del quartiere del mercato storico, raggiunto dopo un viaggio in autostrada da Arezzo a Palermo. L'allarme è scattato quando gli agenti della questura toscana hanno preso contatti con i colleghi siciliani per segnalare l'accaduto (vai all'articolo).



