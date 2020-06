Viene soccorso per un infarto, in ospedale scoprono che è positivo al Coronavirus

Nuovo contagio da Covid a Palermo. Si tratta di un pensionato di 71 anni che è stato soccorso per infarto acuto nella zona di Sant’Agostino. Portato al Cervello in ambulanza, qui è risultato positivo al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Sicilia non è stato registrato alcun decesso e il pensionato palermitano è l'unico positivo dopo 1.119 tamponi effettuati.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i casi di Covid sono 3.457 (+1 rispetto a ieri). Sono guarite 2.341 persone, mentre 279 sono decedute. Attualmente i contagiati sono 837: 35 sono ricoverati di cui 3 in terapia, e 802 in isolamento domiciliare.

Da segnalare che nella vicina provincia di Agrigento per il quarto giorno di fila nessun nuovo caso positivo di Coronavirus è stato segnalato. Il giornaliero report realizzato dall'Azienda sanitaria provinciale, infatti, parla di 227 tamponi realizzati e nessun soggetto individuato affetto dal Covid oltre ai quattro già risultati positivi nelle scorse settimane e attualmente in trattamento sanitario domiciliare a Campobello di Licata, Canicattì, Raffadali e Sciacca, oltre che un soggetto affetto da Covid a Lampedusa (rispetto al quale è territorialmente competente l'Asp di Palermo e nessun ricoverato. In totale i malati dall'inizio della pandemia sono stati 128. Insomma, il virus sembra aver allentato la sua presa anche dopo il "via libera" di inizio giugno, per quanto non siano ancora trascorsi i 14 giorni canonici di incubazione che potrebbero portare - purtroppo - anche ad eventuali rivalutazioni da parte del Governo nazionale delle misure attualmente messe in campo.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (13, 578, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (13, 387, 59); Palermo, 254 (9, 291, 38); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).

In otto regioni si registrano oggi zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d'Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata.