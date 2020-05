Coronavirus, continua a scendere il numero di malati in Sicilia: 11 invece i nuovi casi

Altri 11 sono i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo gli appena 4 di ieri, chi sperava nel "contagio 0" sarà rimasto deluso. Ma si tratta sempre di numeri bassi. Il dato fa riferimento ai 2.974 tamponi validato, di questi dunque ne è risultato positivo appena lo 0,3%. Continua la discesa degli attuali malati (22 in meno rispetto a ieri).

Dall'inizio dei controlli quindi i tamponi effettuati sull'Isola sono stati 107.991, su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 persone (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1). Degli attuali positivi 225 (-24) sono ricoverati - di cui 13 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.664 (+2) sono in isolamento domiciliare. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus.

Proviamo ad allargare il raggio d'azione negli ultimi 9 giorni, da quando cioè è iniziata la cosiddetta "fase 2", i cui effetti - secondo il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro - si sarebbero dovuti manifestare tra oggi, domani e dopodomani. Intanto dal 4 maggio in Sicilia sono stati validati 20.566 tamponi (2.285 al giorno) di questi sono risultati positivi 110: circa lo 0,5%.

La situazione nel Palermitano e nelle altre province

Sono tre i nuovi contagi nella provincia di Palermo (che portano a 549 il totale dall'inizio dell'emergenza), dove rispetto a ieri la situazione è tutto sommato stabile. Ci sono 4 persone in meno ricoverate, un guarito in più e per fortuna nessun decesso. Gli attuali positivi sono 378, circa lo 0,02 della popolazione della provincia. Questa invece la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 63 (0 ricoverati, 77 guariti e 1 deceduto); Palermo, 378 (51, 138, 33); Caltanissetta, 78 (9, 75, 11); Catania, 679 (56, 273, 95); Enna, 225 (23, 167, 29); Messina, 353 (62, 151, 54); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 54 (19, 160, 27); Trapani, 22 (1, 112, 5).

Morti due anziani al Cervello e a Partinico

E' di 33 il numero dei decessi legati al Coronavirus in provincia di Palermo. Due sono avvenuti ieri (e già inseriti nel report di ieri ndr): una donna di 86 anni è deceduta al Covid hospital di Partinico. L’anziana, originaria di Misilmeri, è l’ultima vittima - la sedicesima - fra gli assistiti della residenza sanitaria di Villafrati dove all’inizio della pandemia è scoppiato un focolaio poi diventato oggetto delle indagini della Procura di Termini. I funerali dell’anziana sono stati celebrati ieri. A porgere le sue condoglianze anche il sindaco di Misilmeri, Rosalia Stadarelli.

L’altra vittima del Covid-19 è un 92enne che aveva già un quadro clinico abbastanza delicato. Dopo il risultato del tampone l’uomo è stato ricoverato in all’ospedale Cervello dove ha lottato fino a quando il suo corpo si è arreso.

Come leggere i numeri

I numeri vanno letti e interpretati, se si vuole davvero capire come evolve, in positivo o in negativo, un'epidemia. E si rischia di incorrere in particolare in un equivoco, che va spiegato. Quali sono i numeri che vanno analizzati per capire "come sta andando"? Sono prevalentemente due: i decessi, che sono il dato purtroppo più attuale e più correlabile quindi all'andamento della curva epidemica giorno dopo giorno. E poi il numero di casi totali, perché come detto è solo quello che dà conto di aumenti o diminuzioni nei contagi.

Ovviamente è molto importante per tutti anche il numero dei guariti, ma è un dato clinico, non epidemiologico: se ad esempio domani ci fossero 300 nuovi casi e guarissero tutti all'istante, facendo un'ipotesi estrema, pur essendo una splendida notizia non cambierebbe nulla sul piano della curva epidemiologica, che risulterebbe in salita di 300 casi.

Ecco perché il dato che più trae in inganno è quello degli "attualmente positivi". Molti fraintendendo lo considerano il numero dei nuovi contagiati del giorno, ma è evidente che non è così. Si tratta solo del "paniere" dei malati totali di Coronavirus a cui via via vengono sottratti i morti e i guariti. Dipende quindi non dal numero di persone che fisicamente il giorno prima sono state sottoposte a tampone e dichiarate positive, ma dagli altri due fattori, morti e guariti. Ed ecco perché si crea l'equivoco: se aumentano guariti e deceduti è inevitabile che calino gli "attualmente positivi", il che non vuol dire affatto che ci siano meno contagi oggi rispetto a ieri.

