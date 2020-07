Coronavirus, solo un nuovo caso di contagio in Sicilia e nessun decesso in 24 ore

Solo un nuovo caso Coronavirus in Sicilia. La casella dei contagi segna un +1 nelle ultime 24 ore. Si tratta di una persona che vive nella provincia di Catania. Stando ai dati comunicati dal ministero della Salute non si registra alcun decesso (283 in tutto). In isolamento domiciliare 117 persone, sempre 6 le persone ricoverate in ospedale con sintomi ma nessuno in terapia intensiva. In totale i casi registrati nell’isola dall'inizio dell'epidemia Covid-19 salgono a 3.099. Un solo guarito: scende a 123 il numero dei soggetti che risultano attualmente positivi.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 11 luglio 2020

Dopo tre giorni di aumento, la curva epidemica in Italia piega al ribasso: ecco il dettaglio dei dati ministeriali su nuovi casi, vittime, guariti e tamponi effettuati. Oggi si registrano 7 morti e 188 nuovi contagi. I decessi totali sono 34.945. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 188. I guariti, in totale, sono 194.579. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 67, cioè due in più rispetto a ieri.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 13.303. Di questi 12.410 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 826 persone sono ricoverate con sintomi. La regione più colpita resta la Lombardia. Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 5.900.552 tamponi, di cui 45.931 nelle ultime 24 ore. A pesare è il dato lombardo che oggi segna +67 contro +135 di ieri, ma con quattromila tamponi in meno. Spicca anche l'Emilia Romagna con 47 nuovi positivi, seguita dal Lazio con 19 e dal Veneto con 10. Tutte le altre regioni registrano meno di dieci casi. 14 regioni su 20 hanno le terapie intensive Covid-free.