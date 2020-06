Coronavirus, in Sicilia zero casi su oltre tremila tamponi: morta una donna di Caccamo

In Sicilia nessuno nuovo contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Da registrare invece un decesso in provincia di Palermo, a Caccamo. Oggi la Regione non ha inviato il consueto bollettino (ormai limitato al lunedì, mercoledì e venerdì). Secondo i dati forniti dalla Protezione civile regionale all'unità operativa nazionale si apprende però che ci sono 849 persone attualmente malate nell'Isola (-4 rispetto a ieri), tre sono invece i nuovi guariti. Restano 42 i ricoverati con sintomi, di cui 5 in terapia intensiva. 807 invece sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono state 3.045 le persone sottoposte a tampone.

E' una settantenne invece la nuova vittima di Coronavirus (la numero 279 in Sicilia). La donna era ricoverata da oltre tre mesi nel reparto Terapia Intensiva dell'ospedale Civico, dopo l'esito del test. Anche il figlio di 50 anni era risultato positivo ma è riuscito a salvarsi. Ad annunciarlo questa mattina della sua pagina Facebook è stato lo stesso sindaco di Caccamo, Nicasio Di Cola. "Cari Concittadini - scrive - abbiamo appreso tristemente che la nostra concittadina ricoverata da diversi mesi a causa del coronavirus, purtroppo, per sopravvenute complicanze cardio-circolatorie è venuta a mancare. Siamo vicini ai familiari ai quali ci stringiamo in un abbraccio simbolico e a nome di tutta la nostra comunità esprimiamo il nostro cordoglio".