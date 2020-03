Coronavirus, a Corleone positivo bimbo di 5 mesi: è il primo caso in Sicilia

Un neonato è risultato positivo al coronavirus a Corleone. E' il primo caso in Sicilia. Il bambino, di 5 mesi, è il figlio della 37enne di Giuliana trovata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi. Il neonato era stato ricoverato per una bronchiolite nel reparto di Pediatria all'ospedale di Corleone e con lui c'era sempre la madre che lo assisteva. La donna ha accusato i primi sintomi proprio durante il ricovero del figlio e sottoposta al tampone, è stata poi trasferita all'ospedale Cervello.

Positivo anche il marito e padre del piccolo. Papà e figlio si trovano in isolamento a casa. Stessa sorte per il personale medico e infermieristico - una quindicina di persone - dell'ospedale di Corleone che nei giorni scorsi ha avuto contatti con la donna. Ieri sera, come da prassi, il reparto di Pediatria e il Punto nascite sono stati chiusi per un intervento di sanificazione e tutto il personale medico e infermieristico che è stato a contatto con la famiglia è stato sottoposto a tampone. Quelli completati fino adesso hanno dato tutti esito negativo. I reparti saranno riaperti domani.

Continua quindi a salire il numero dei contagiati nell'Isola. Secondo i dati diffusi dalla Regione, aggiornati a ieri (giovedì 12 marzo), dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno quindi analizzato quasi 1.500 tamponi. Al momento sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 115 campioni (32 più di ieri). In totale sono 115 i pazienti, di cui 33 ricoverati (cinque in terapia intensiva), 78 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti: Agrigento, 17; Caltanissetta, 2; Catania, 49; Enna, 1; Messina, 9; Palermo, 26; Ragusa, 2; Siracusa, 5; Trapani, 4.