Un caso di Coronavirus a Balestrate, è un giovane rientrato da poco in Sicilia

"Ho appena ricevuto comunicazione da Asp che uno dei tamponi fatti venerdì a un nostro concittadino tornato da fuori dalla Sicilia, è risultato positivo". Lo scrive il sindaco di Balestrate Vito Rizzo tramite Facebook. "Il soggetto in questione, che ho già contattato telefonicamente - ha proseguito il primo cittadino - è in totale isolamento da più di 14 giorni, non ha avuto e non ha alcun sintomo, dovrà ovviamente continuare la quarantena. Dico ai cittadini che bisogna restare a casa, è la migliore medicina per tutti".

Ad essere positivo al Coronavirus sarebbe un ragazzo tornato a Balestrate il 23 marzo scorso. Il giovane dovrà restare in casa per altre due settimane. Nei giorni scorsi il Coronavirus aveva mietuto una vittima proprio a Balestrate. A perdere la vita un uomo di 65 anni - palermitano d'origine ma residente a Balestrate - che dopo essere risultato positivo al Covid-19 era stato ricoverato in “discrete condizioni di salute” all'ospedale Cervello. L'uomo è morto dopo essere rimasto oltre 15 giorni intubato nel reparto Rianimazione. Le sue condizioni inizialmente non sembravano destare particolare preoccupazione, poi a causa anche di patologie pregresse la situazione è precipitata. A nulla sono servite le tempestive cure prestategli sin dal primo giorno del suo ricovero.