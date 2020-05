Bagheria punta sulla prevenzione anti Covid, il sindaco: "Tamponi in strutture per anziani e minori"

"Fare i tamponi in case di riposo, strutture per disabili e per minori". E' la richiesta avanzata dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, all'Asp di Bagheria e Palermo.

Il primo cittadino ha chiesto formalmente di effettuare i tamponi per la verifica del contagio da Codiv-19 in tutte le case di riposo, le strutture per il ricovero dei disabili psichici e le strutture per minori della città.

"Non bisogna abbassare la guardia, non ne siamo ancora usciti ed è necessario mettere in campo ogni azione possibile per contenere il contagio del virus", dice Tripoli, che invita i cittadini a rispettare tutte le regole per il contenimento dell'infezione e il distanziamento sociale.