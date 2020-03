Coronavirus, la proposta del sindaco di Bagheria: "Sospendere i pagamenti delle bollette elettriche"

"In questa grave emergenza in cui tutti stiamo a casa, avere la luce in casa è bisogno primario e indispensabile e mi auguro che non venga sospeso il servizio di energia elettrica, servizio indispensabile, per morosità, a nessuno". Lo scrive il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli in una nota inviata ai maggiori fornitori di energia elettrica per chiedere "che venga sospeso il pagamento delle bollette relative all'ultimo bimestre maturato e della successiva". Il primo cittadino propone poi di rateizzare il pagamento degi importi dovuti.

