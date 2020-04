Coronavirus, Bagheria: attivo il servizio di raccolta rifiuti per i cittadini in quarantena fiduciaria

Da domani, giovedì 9 aprile, attivo il servizio di raccolta rifiuti per i cittadini in quarantena fiduciaria. L'AMB comunica infatti di aver provveduto ad affidare alla ditta U.Gri snc, per conto del Comune di Bagheria, il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati a tutti quei cittadini che rientrati a Bagheria dall'estero o da altre Regioni di Italiana stanno effettuando la quarantena fiduciaria.

"Per i 14 giorni di quarantena e sino a dopo l'esito definitivo del tampone - si legge in una nota del Comune di Bagheria - i rifiuti di questi cittadini verranno raccolti dalla ditta specializzata. Si ricorda le modalità di conferimento: non si devono differenziare più i rifiuti domestici, pertanto si devono depositare nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata tutti i rifiuti di plastica, vetro, carta, umido, metallo, inclusi fazzoletti, mascherine, guanti e salviette monouso, occorre utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti, posti uno dentro l’altro, e depositarli all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale: occorre chiudere bene i sacchetti indossando guanti monouso, senza schiacciarli, utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo e non far accedere gli animali da compagnia nel locale in cui sono presenti i rifiuti".

"Una volta chiusi i sacchetti - prosegue la nota - i guanti vanno deposti nei nuovi sacchetti preparati per l’indifferenziata (si ricorda sempre due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno all’interno dell’altro). Occorre quindi lavare subito le mani. La ditta fornirà gli utenti interessati da questa gestione del rifiuti di appositi contenitori e sarà la stessa ditta ad informare l'utente circa il giorno del ritiro. La raccolta avverrà una volta a settimana".