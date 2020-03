Coronavirus, a Bagheria stretta sul commercio: panifici chiusi dalle 14

Bagheria stringe ancora le maglie: per limitare i contagi da Covid-19 il sindaco ha disposto la chiusura pomeridiana dei panifici e dei rivenditori di pane (da domani 18 marzo). Queste attività saranno aperte fino alle 14. tutti i giorni e per tutta la durata dell'emergenza. Lo scopo del primo cittadino Filippo Maria Tripoli è ridurre al massimo il numero delle persone che escono giornalmente.

Disposta per sanificazione anche la chiusura degli uffici di Palazzo Ugdulena, Palazzo Butera, Villa Cattolica (già chiusa al pubblico), Palazzo Busetta (sede della polizia municipale e delle Politiche sociali), via Indipendenza (sede dei servizi a rete e Lavori Pubblici), Villa Cutò, (sede della biblioteca comunale già chiusa al pubblico) e del cimitero comunale, anche questo già chiuso al pubblico. In una nota si legge che "saranno garantiti, a chiamata, solo i servizi essenziali, come le denunce di nascita, morte e le attività di pubblica sicurezza. Per le prime due operazioni il numero telefonico da chiamare è il 347.0015595 per la polizia municipale è 3400880049". Gli uffici resteranno chiusi anche il 19 marzo festa del Santo Patrono.

È online poi il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non essere soggetto al "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus". Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. Il modulo è scaricabile sul sito del Comune.