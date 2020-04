Coronavirus, Bagheria: donate al Comune 5 maschere respiratorie con valvola Charlotte

Il centro operativo socio sanitario, "Coss comunale" di Bagheria di prossima inaugurazione, sarà dotato da subito di 5 maschere respiratorie con valvola charlotte per terapia sub-intensiva. La dotazione grazie all'associazione cittadina "La città che vorrei" che a sua volta è stata destinataria di una dotazione di 10 di queste speciali maschere dalla casa automobilistica Dr Motors di Giuseppe Moreci.

Il Coss che accoglierà al suo interno un'unità di primo intervento per far fronte ad eventuali casi di Covid-19, è una struttura prossima all'apertura realizzata con la collaborazione dei medici di base, dell'Asp e al suo interno avrà sede anche la Croce Rossa bagherese e la Protezione civile, una struttura pronta a far fronte ad ogni esigenza sanitaria.

"Ringrazio l'associazione La Città che vorrei e la casa automobilistica - dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - il Coss sarà un utile supporto per la cittadinanza in casa di emergenza, dove ci sarà la presenza della protezione civile comunale, degli operatori sanitari volontari, ed un numero telefonico dedicato dove saranno attivati supporti tecnologici a disposizione della cittadinanza per tenere informati i cittadini in tempi veloci".