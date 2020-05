Bagheria, infrange divieti anti Covid e vende cibo d'asporto: scattano chiusura e multa

Vendeva cibi d'asporto senza alcuna autorizzazione, ma i finanzieri lo hanno scoperto. Adesso per il titolare di un'attività di Bagheria è scattata una multa salata, oltre alla chiusura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della Compagnia di Bagheria lo hanno individuato nel corso di un controllo finalizzato al rispetto delle prescrizioni in materia di

contenimento dell’emergenza sanitaria. In particolare, le fiamme gialle sono intervenute dopo aver fermato un cliente che aveva appena acquistato cibo d’asporto. Dallo scontrino sono risalite all'attività. "Oltre alla consentita vendita di generi alimentari, era in corso la preparazione di cibi che sarebbero stati poi venduti nella modalità dell’asporto - spiegano i finanzieri - Non essendo l’attività di somministrazione di cibi cotti da asporto ricompresa tra quelle essenziali elencate dalle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia, i militari hanno proceduto a contestare la violazione che prevede una sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni". Nelle more della definizione delle sanzioni, i militari procedenti hanno applicato d’ufficio, al fine di evitare la reiterazione della violazione, la chiusura temporanea dell’attività