Bagheria, sub tenta di aggirare i divieti per il Coronavirus: multato e denunciato

Proseguono giorno e notte i controlli della polizia municipale a Bagheria per vigilare sul rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. Un'auto di servizio ha percorso le strade cittadine ricordando, con una registrazione audio amplificata, le disposizioni del Governo.

In particolare, gli agenti hanno fermato un sub e un venditore ambulante non autorizzato. Il primo, sprovvisto del permesso a esercitare la pesca sub, è stato denunciato e l'attrezzatura è stata sequestrata. Il venditore ambulante abusivo è stato riaccompagnato sino al proprio domicilio e denunciato. Molti i cittadini identificati e per i quali sono in corso le verifiche in merito alle autocertificazioni esibite.