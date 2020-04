Coronavirus, Bagheria: al Comune già arrivate 3 mila domande per ottenere i buoni spesa

Sono circa 3 mila le domande pervenute in Comune per ottenere i buoni spesa. Il contributo serve per sostenere le persone in difficoltà economiche come previsto dall’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. "L’aiuto - spiegano dal Comune di Bagheria - consiste nella erogazione diretta di buoni per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Gli uffici delle Politiche Sociali stanno effettuando controlli a tappeto su quanto dichiarato in ogni domanda, ma già da oggi, sono iniziate le telefonate per fissare gli appuntamenti, per le richieste prioritarie, e consegnare la card che potrà essere utilizzata presso gli esercenti che hanno manifestato la loro disponibilità a diventare negozi dove spendere il buono attraverso la carta acquisti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si procede per appuntamento e consegna della card al fine di evitare assembramenti come disposto dalle normative vigenti in tema di contenimento dell’epidemia coronavirus. Sono circa 60 i commercianti di generi alimentari o prodotti di prima necessità che hanno aderito all’iniziativa, nelle prossime ore l’elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune.