Coronavirus, prezioso regalo di un'azienda all'Asp: cinquemila mascherine

Un’azienda di Partinico, la Magicmotorsport, ha donato 5.000 mascherine monouso di tipo chirurgico all’Asp di Palermo. Un atto di generosità particolarmente apprezzato dalla direzione aziendale che ha ringraziato per il “generoso e significativo gesto”. “E’ con piacere – scrive la direzione dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo – che si rileva la disponibilità e lo slancio del territorio verso le Istituzioni, in un momento in cui la coesione e la collaborazione rappresentano un’arma vincente per superare la difficile situazione che stiamo vivendo”.

La Magicmotorsport aveva provveduto all’acquisto delle mascherine per i propri dipendenti, ma avendo in magazzino una scorta sufficiente a garantirne l’utilizzo, ha deciso di donarne 5.000 all’Asp per sostenere concretamente l’attività di prevenzione e cura.

"Il nostro piccolo gesto è un invito alla prevenzione, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale in materia di contenimento e gestione del Coronavirus – ha detto Bogdan Skutkiewicz, Ceo di Magicmotorsport - siamo vicini a chi quotidianamente è in prima linea per tutelare la salute dei cittadini e in particolare al personale sanitario italiano e della provincia di Palermo”.

Le mascherine sono state, già, ritirate dall’Asp e si trovano nella disponibilità del dipartimento farmaceutico dell’Azienda.