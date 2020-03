Coronavirus, azienda Partinico dona 30 mila mascherine a forze dell'ordine, ospedali e Comuni

Sono quasi 30 mila le mascherine monouso donate da un'azienda di Partinico (Palermo), la MagicMotorsport srl, a forze dell'ordine, ospedali e Comuni. L'azienda, che ha fatto la sua prima donazione all'Asp di Palermo, da giorni ha avviato una campagna di donazione per fronteggiare l'emergenza Covid 19. Un numero purtroppo non sufficiente a coprire le reali necessità.

"Continuiamo a ricevere richieste ma la MagicMotorsport - chiarisce il ceo della srl Bogdan Skutkiewicz - non produce né tanto meno vende questo tipo di prodotto". L'azienda aveva acquistato le mascherine per i suoi dipendenti e collaboratori ma con lo scoppiare dell'emergenza Coronavirus, dopo la distribuzione interna, ha deciso di donarne una parte.

"Stiamo esaurendo le mascherine monouso acquistate - continua Skutkiewicz - ma stiamo lavorando sodo per acquistarne altre e continuare a dare il nostro contributo alla lotta al Coronavirus. Il nostro ufficio a Shanghai sta provvedendo all'approvvigionamento di 100 mila mascherine e ha già preso contatti con il Consolato Italiano in loco per assicurarsi che la spedizione non venga bloccata e che quindi le mascherine possano arrivare senza problemi nella sede italiana e proseguire con la distribuzione gratuita. Stiamo creando una rete di aziende che condividono l'azione avviata, invitiamo gli imprenditori che vogliono unirsi a noi a contattarci".