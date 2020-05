Coronavirus, azienda italo-francese consegna mille mascherine alla polizia municipale

Mille mascherine protettive "FFP2" donate dall'azienda italo-francese ST Microelectronics alla polizia municipale di Palermo. A consegnarle al comandante Vincenzo Messina è stato Giuseppe Compagno, responsabile della sede di Palermo dell’azienda, leader nel settore della produzione di componenti elettronici a semiconduttore, che conta oltre 4.400 dipendenti in Sicilia.

“Questo gesto di solidarietà e vicinanza - dichiara Messina - dimostra quanto l’azienda sia sensibile ai rischi che corrono gli agenti per porre in essere le misure di contenimento al virus Covid-19. Per noi, ricevere le mascherine ha due significati, uno funzionale, per garantire la sicurezza ai lavoratori, l’altro significato è etico, perché il solo fatto che venga riconosciuto il nostro impegno nel periodo emergenziale ci gratifica e ci dà una motivazione in più a svolgere al meglio le nostre funzioni”.