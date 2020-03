Coronavirus, avviso ai cittadini: "Tamponi a casa, non aprite la porta se non avete ricevuto avviso"

L’occasione rende l’uomo ladro, anche in piena emergenza Coronavirus. Per questo i carabinieri delle stazioni della provincia palermitana hanno deciso di giocare d’anticipo e mettere in guardia la popolazione da eventuali malintenzionati che potrebbero approfittare del momento per entrare in casa per mettere a segno rapine e furti. Anche se per il momento non si registrano casi.

Negli ultimi giorni infatti sono comparsi alcuni avvisi (foto allegata) in giro per i Comuni come Lascari, Castelbuono e tanti. Avvisi che puntualmente hanno fatto anche il giro delle chat sui social: “Avviso. Si informa la gentile cittadinanza che nessun soggetto è autorizzato ad effettuare controlli a domicilio per eseguire tamponi e/o accertamenti sanitari di alcun genere”.

Poi le indicazioni su come comportarsi in circostanze del genere. “Nel caso si dovesse presentare qualcuno, avanzando tali richieste, non aprire la porta e componete immediatamente il 112, in quanto, con ogni probabilità, si tratta di soggetti malintenzionati. Non esitate a contattarci, saremo a vostra completa disposizione per ogni informazione”.

Questo uno dei vari messaggi che girano su Whatsapp e Instagram: “Ci sono truffatori che si sono messi in moto in tutta l'Italia con la scusa di essere mandati dal Comune per disinfettare le case o per proporre l'acquisto di prodotti per l’igiene miracolosi. State attenti a chi aprite la porta”. Poi segnala una donna: "Da una mia amica si sono presentati alle 14, la portineria era chiusa. Lei chiaramente non ha aperto. Hanno insistito dicendo che erano mandati dall'Asp e che dovevano fare tamponi a tappeto. Quando lei ha risposto dicendo che era in quarantena (ma non era vero) sono scappati. Erano con tuta gialla e mascherina, a bordo di un motorino. Avvisate parenti ed amici e soprattutto gli anziani".